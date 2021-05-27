Ари: не считаю, что "Краснодару" нужно было расставаться с Мусаевым

Бывший форвард "Краснодара" Ари выразил свое отношение к отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера "быков" по ходу сезона-2020/21.

Фото: РИА Новости