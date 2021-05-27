Ари заявил, что "Краснодару" следовало сохранить Мусаева в должности главного тренера. Вместе с тем он отметил, что не является одним их тех игроков, которые спорят и задают вопросы клубному руководству в таких ситуациях.
"Я не считаю, что было правильным расставаться с Мусаевым в той ситуации. Но я никогда не буду спорить и задавать вопросы руководству. Это футбол и такое случается. У меня было подобное в разных клубах. Тренера меняли, чтобы дать эмоциональный толчок команде", - сказал Ари.
Напомним, что Мусаева в должности наставника "Краснодара" сменил Виктор Гончаренко. Последний ранее тренировал ЦСКА, он прекратил сотрудничество с "армейцами" по ходу сезона-2020/21.
Источник: Sport24
Ари: Гончаренко сразу дал мне понять, что играть я не буду
Ари: не считаю, что "Краснодару" нужно было расставаться с Мусаевым
Бывший форвард "Краснодара" Ари выразил свое отношение к отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера "быков" по ходу сезона-2020/21.
Фото: РИА Новости
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