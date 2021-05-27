Ари заявил, что сочувствует Гильерме. По его словам, голкипер "Локо" заслуживал вызова в сборную. Гильерме хорошо провел минувший сезон, у него отличная статистика, сказал Ари.
"Конечно, мне жалко Маринато. Я ему сочувствую. Думаю, он заслужил вызова в сборную. Он хорошо играл в этом сезоне, у него прекрасная статистика. Но, думаю, у него еще будет шанс сыграть за сборную", - заявил Ари.
Источник: Sport24
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Ари: мне жалко Гильерме, он заслуживал вызова в сборную
Бывший форвард "Краснодара" Ари прокомментировал отсутствие вратаря "Локомотива" Гильерме в списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: "Локомотив"
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