Дивеев заявил, что Олич при работе с ЦСКА акцентирует внимание на контроле мяча. По словам игрока, с этим тренером комфортно работать. Также Дивеев отметил, что с Оличем ЦСКА стал сильнее.
"Олич ставит на контроль мяча, агрессия от всех: нападающих, защитников. Мы должны не бояться терять мяч. Во всех играх мы контролируем мяч около 60% времени. Не всегда это приносит плоды, однако мы прибавили. С Ивицей комфортно работать. Нет такого, чтобы он смотрел косо. К каждому футболисту подходит и подсказывает. <...> Можно сказать, что с Ивицей мы стали сильнее", - рассказал Дивеев.
Напомним, что по ходу сезона-2020/21 Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста москвичи финишировали на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
Источник: Чемпионат
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Дивеев: Олич ставит на контроль мяча и агрессию от всех игроков. С ним ЦСКА стал сильнее
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о работе с главным тренером "армейцев" Ивицей Оличем.
Фото: ЦСКА
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