Талалаев — о машинах от Кадырова: ключи в раздевалке ни разу не кидали

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал слухи, согласно которым глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дарит машины за голы.
Фото: РИА Новости
— Что касается слухов, что Кадыров дарит машины за голы, то ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола — 300 тысяч рублей. И мы на неё сходили на банкет. А в остальном — живём в рамках бюджета, — цитирует Талалаева Чемпионат.

48-летний Талалаев возглавил "Ахмат" в июле 2020 года. В минувшем сезоне клуб из Грозного финишировал в чемпионате России на 11-м месте, а в Кубке страны дошел до четвертьфинала.

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Теги: Ахмат Талалаев
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