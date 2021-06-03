— Что касается слухов, что Кадыров дарит машины за голы, то ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола — 300 тысяч рублей. И мы на неё сходили на банкет. А в остальном — живём в рамках бюджета, — цитирует Талалаева Чемпионат.
48-летний Талалаев возглавил "Ахмат" в июле 2020 года. В минувшем сезоне клуб из Грозного финишировал в чемпионате России на 11-м месте, а в Кубке страны дошел до четвертьфинала.
Официально: Ненахов перешел в "Локомотив"
"Решение КДК абсолютно справедливо". Гендиректор "Ахмата" - о дисквалификации игроков молодежной команды
Талалаев — о машинах от Кадырова: ключи в раздевалке ни разу не кидали
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев прокомментировал слухи, согласно которым глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дарит машины за голы.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!