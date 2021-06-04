- 12 лет назад "Крылья Советов" стали бронзовыми призерами и все еще рассчитываются за эти медали, два раза вылетели за эти 10 лет. Стоило ли влезать в долги для того, чтобы стать бронзовыми призерами? У них всегда была хорошая школа, у них всегда любили футбол, болельщики приходили на стадион. Можно было как-то по-другому это сделать, воспитать своих, и со своими воспитанниками добиться бронзовых медалей. Я тоже могу через год стать бронзовым призером, набрать кредитов в банке, только непонятно, как я отдавать их буду. И через 2 года этой команды не будет. И что мне скажут наши болельщики? Зачем нам это надо было? Лучше двигаться постепенно, - приводит слова Иванова Sport24.
В 2004 году самарские "Крылья Советов" выиграли бронзовые медали Российской премьер-лиги, заняв третье место в турнирной таблице чемпионата России. На следующий год волжане дебютировали в Кубке УЕФА: во втором квалификационном раунде "Крылья" дважды обыграли со счетом 2:0 борисовский БАТЭ, а в первом основном раунде турнира победили в первом домашнем матче голландский АЗ (Алкмаар) со счетом 5:3, но в ответном матче уступили со счетом 1:3 и выбыли из еврокубков. После этого "Крылья Советов" не поднимались в РПЛ выше 9 места (за исключением сезона-2008, когда стали шестыми) и трижды вылетали в Футбольную национальную лигу, но каждый раз сразу возвращались обратно.
Григорий Иванов: я тоже могу сделать "Урал" бронзовым призером, набрав кредитов. Но через 2 года команды не будет
Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о последствиях стратегии достижения быстрых турнирных результатов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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