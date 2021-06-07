21-летний нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков, контракт которого с самарским клубом истекает в июне 2021 года, не перешел в "Ростов" из-за вопроса денежной компенсации, сообщают СМИ.
Форвард должен был перейти в донской клуб по окончании контракта с самарцами в статусе свободного агента, но в соответствии с п.2 статьи 23 Регламента РФС по статусу и переходам футболистов "Крылья Советов" должны получить компенсацию за подготовку игрока, т.к. Голенкову не исполнилось 23 года. По данным источника, "Ростов" предложил компенсационную выплату в размере 40 миллионов рублей, однако самарский клуб она не устроила - волжане хотели получить 80 млн.
Ранее появлялась информация о том, что Голенков может перейти в один из клубов чешского чемпионата. В этом случае полученная самарцами компенсация составит около 150 тыс. евро, или 13,5 млн рублей, т.к. при расчете ее суммы будет применен повышающий коэффициент 1, как при переходе футболиста в клуб ПФЛ. Для клубов РПЛ повышающий коэффициент составляет 3.
Источник: "РБ-Спорт"
СМИ: форвард "Крыльев Советов" Голенков вместо "Ростова" может перейти в один из чешских клубов
СМИ: Голенков не перешел в "Ростов" из-за несогласия "Крыльев Советов" с предложенной суммой компенсации
Нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков не перешел в "Ростов" из-за того, что самарский клуб хотел получить повышенную компенсацию за воспитание игрока.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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