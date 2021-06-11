Березуцкий заявил, что стычка началась после того, как кто-то стал кричать на хавбека ЦСКА Эмиля Бохинена. Также он раскритиковал поведение игроков "Арсенала" во время конфликта.
"Как я понял, кто-то начал кричать на Эмиля Бохинена — человека, который не говорит по-русски. А он вообще ничего не понимал. А дальше слово за слово. Но поведение футболистов "Арсенала" Аджоева и Григалавы было отвратительным", - сказал Березуцкий.
Напомним, что матч "Арсенал" - ЦСКА в четвертьфинале Кубка России прошел в апреле и завершился победой москвичей со счетом 2:1.
Источник: Sport24
Василий Березуцкий рассказал об обиде на ЦСКА после назначения Олича главным тренером команды
В. Березуцкий - о стычке после матча ЦСКА с "Арсеналом": поведение Аджоева и Григалавы было отвратительным
Тренер "Краснодара" Василий Березуцкий, в минувшем сезоне работавший в ЦСКА, раскрыл подробности стычки после кубкового матча "армейцев" с тульским "Арсеналом".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!