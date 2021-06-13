По данным источника, существует вероятность, что 29-летний игрок продолжит карьеру в "Урале".
Ранее появилась информация, согласно которой футболист пока не может договориться с "Арсеналом" о заключении нового контракта. Нынешнее соглашение защитника с клубом истекает летом этого года.
Беляев защищает цвета "оружейников" с 2016 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Максим принял участие в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24
Источник: Беляев хочет получать 4,5 млн в месяц по новому контракту с "Арсеналом". Это пожелания его жены
СМИ: в "Урал" может перейти защитник "Арсенала" Беляев
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев может сменить клубную прописку.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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