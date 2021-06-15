Слуцкий отметил, что Хачатурянц активно пытается решить проблему судейства в российском футболе. По словам тренера, работа главы судейского комитета вызывает у него восхищение.
"Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался ее решить, как Хачатурянц. Те шаги, которые предпринимаются им для оздоровления ситуации в российском судействе, те последовательность, активность и независимость, которые он демонстрирует в принятии решений, лично у меня вызывают огромное восхищение. Потому что всегда самое сложное — менять систему, а не подстраиваться под нее. Он как раз-таки ее меняет", - сказал Слуцкий.
Источник: Спорт-Экспресс
Слуцкий высказался о давней встрече с Заремой Салиховой в "Лужниках"
Слуцкий: работа Хачатурянца вызывает у меня огромное восхищение. Он меняет систему
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал работу Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.
Фото: "Рубин"
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