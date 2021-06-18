Роберто Карлосу напомнили, что на ЧМ-2018 он выделял Дзюбу и в шутку обещал поговорить о нем с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Бразилец заявил в ответ, что в "Реале" знают об Артеме. Также он не исключил, что однажды Дзюбе поступит предложение от "Реала".
"Об Артеме в "Реале" знают, да. И я правда считаю его сильным форвардом! Нравится, как он берет на себя ответственность и в сборной, и в "Зените". Но никогда не знаешь, как все сложится. Надо работать, совершенствоваться, оставаться лидером. И может быть, повторюсь, может быть — однажды его пригласят в "Реал", - сказал Роберто Карлос.
Источник: Sport24
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Роберто Карлос: возможно, Дзюбу однажды пригласят в "Реал"
Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о форварде "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
Фото: ТАСС
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