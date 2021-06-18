Роберто Карлос: я мог оказаться в "Спартаке", но "Интер" предложил намного больше

У Роберто Карлоса спросили, правда ли, что в 1994 году он мог перейти в "Спартак". Бразилец ответил, что тогда действительно мог оказаться в московском клубе.
"Да, у меня действительно был шанс оказаться в "Спартаке" — представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за "Палмейрас", который собирался меня продавать. Но "Интер", куда я в итоге перешел, за меня предложил намного больше, и "Палмейрас" выбрал более выгодный вариант", - сказал Роберто Карлос.
Источник: Sport24
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Бывший защитник "Анжи", "Реала" и бразильской сборной Роберто Карлос рассказал о том, как в свое время мог перейти в "Спартак".
Фото: imago sportfotodienst
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