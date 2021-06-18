По данным источника, футболист тренируется с "армейцами" в статусе свободного агента. Его контракт с ЦСКА истек еще в конце прошлого месяца, а новое соглашение он пока не подписал.
Напомним, Набабкин порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче РПЛ с "Зенитом" в августе минувшего года. Позднее футболист перенес операцию, в январе он вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА.
Отметим, ранее СМИ сообщали, что Набабкин покинет ЦСКА этим летом.
Источник: Чемпионат
СМИ: Набабкин покинет ЦСКА этим летом
Источник: Набабкин отправился на сбор ЦСКА в статусе свободного агента
Защитник Кирилл Набабкин полетел на сбор ЦСКА, он будет тренироваться с командой.
Фото: РИА Новости
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