Витория: лимит на легионеров не станет проблемой для "Спартака"

Витория отметил, что спокойно относится к вопросам лимита на легионеров. По его словам, иностранцы, которые попадут в заявку команды на сезон, должны демонстрировать максимальное качество игры.
"Лимит на легионеров не станет проблемой для "Спартака". Правила для всех едины, они четкие и ясные. Я всегда достаточно хладнокровно отношусь к подобному выбору. Восемь легионеров должны быть хорошо интегрированы в команду и показывать максимальное качество игры", - сказал Витория.
Напомним, что Витория возглавил "Спартак" после завершения минувшего сезона. Он сменил на посту главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско, покинувшего клуб по истечении срока действия контракта.
Источник: Спорт-Экспресс
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Главный тренер "Спартака" Руй Витория заявил, что в следующем сезоне команда не столкнется с проблемами из-за лимита на легионеров.
Фото: РИА Новости
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