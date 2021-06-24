Газизов рассказал о финансовом положении "Уфы"

Газизов сообщил, что "Уфа" не получает денег из государственного бюджета. По его словам, клуб делает акцент на зарабатывании денег, чтобы создавать себе подушку безопасности.
"Полтора года назад был урезан бюджет. И все время мы в этом урезанном бюджете находимся. Мы живем на свои деньги. Вначале бюджет был урезан на 50%. Сейчас — абсолютно ноль. Мы не первый год в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определенную подушку", - сказал Газизов.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Уфа"
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