Газизов рассказал о финансовом положении "Уфы"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о финансовой ситуации в клубе.
Фото: "Уфа"
Газизов сообщил, что "Уфа" не получает денег из государственного бюджета. По его словам, клуб делает акцент на зарабатывании денег, чтобы создавать себе подушку безопасности.

"Полтора года назад был урезан бюджет. И все время мы в этом урезанном бюджете находимся. Мы живем на свои деньги. Вначале бюджет был урезан на 50%. Сейчас — абсолютно ноль. Мы не первый год в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определенную подушку", - сказал Газизов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Газизов УФА
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