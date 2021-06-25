— Решение о вакцинации от COVID-19 будет принято после возвращения команды со сборов из Австрии, — цитирует Газизова Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что сыграть против "Сочи" и "Краснодара" смогут лишь те игроки, которые вакцинировались от коронавируса.
В РПЛ пока не дают информацию об обязательной вакцинации игроков и болельщиков для матчей чемпионата России.
"Уфа" закончила прошлый сезон Премьер-лиги на 14-м месте, но не участвовала в стыковых матчах, так как они были отменены.
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Газизов: решение о вакцинации игроков "Уфы" будет принято после возвращения со сборов
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможной вакцинации игроков клуба.
Фото: Vesti
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