Газизов - о целях "Уфы" на следующий сезон: желательно попасть в восьмерку сильнейших команд

Газизов заявил, что "Уфа" будет стремиться играть в агрессивный и современный футбол. По его словам, целью башкирского коллектива является попадание в восьмерку сильнейших команд РПЛ.
"В следующем сезоне мы должны играть в агрессивный и современный футбол. Желательно попасть в восьмерку сильнейших команд. А почему нет? Мне кажется, что мы очень достойно прошли конец чемпионата. Тем более мы знаем, что сейчас делаем. "Уфа" понимает, как она будет играть в следующем сезоне", - сказал Газизов.
Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша РПЛ "Уфа" заняла 13-е место в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: Vesti.Ru
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