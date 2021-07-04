Семак: у "Зенита" нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков. Это очень дорого

Семак заявил, что "Зенит" не может приглашать сильных российских футболистов, так как это очень дорого. Также клуб не может подписывать иностранцев, поскольку все места для легионеров в заявке заняты, отметил тренер.
"У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Выше я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров", - сказал Семак.
Источник: Bobsoccer
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Фото: "Зенит"
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