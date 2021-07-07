"Когда Дзагоев в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев - легенда ЦСКА. Не знаю насчет его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде", - цитирует Чалова "Чемпионат".
Напомним, контракт полузащитника Алана Дзагоева с ЦСКА закончился 30 июня. Формально игрок находится в статусе свободного агента. Футболист отправился с армейским клубом на второй сбор в Австрию.
Алан Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне 31-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Всего за "армейцев" у Дзагоева 375 матчей и 77 забитых мячей.
Нападающий Федор Чалов в сезоне-2020/21 сыграл за ЦСКА 27 матчей в чемпионате России, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
Чалов: Дзагоев - легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами
Нападающий ЦСКА Федор Чалов выразил надежду, что полузащитник Алан Дзагоев подпишет новый контракт с армейским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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