Президент "Урала" Иванов: большинство игроков "Урала" вакцинировались и сделали это добровольно

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в екатеринбургском клубе.

Фото: ФК "Урал"