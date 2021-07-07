"У нас вакцинировались 74 человека. Общее количество людей, которым было рекомендовано это сделать – более 100. Конкретно называть имен не хотелось бы. Скажу, что некоторые иностранцы вакцинировались, но не все. Есть какой-то процент отказников, не сумели убедить всех футболистов, но большинство вакцинировались и сделали это на добровольной основе. 7 июля к нам приехала лаборатория и привила большинство футболистов нашего клуба", - приводит слова Иванова Metaratings.
Напомним, сегодня футбольный клуб "Урал" сообщил о том, что игроки, персонал и тренерский штаб команды привились от коронавируса вакциной "Спутник V". Медицинский департамент екатеринбургской команды организовал первый этап вакцинации. Второй должен пройти через три недели.
"Урал" финишировал в прошлом сезоне на 12-м месте. Екатеринбургский коллектив в 30-ти матчах набрал 34 очка.
Сезон-2021/2022 в Российской Премьер-лиге "Урал" начнет 25 июля. На своем подопечные Матвеева примут "Краснодар". Стартовый свисток в этой игре будет дан в 17:30 мск.
Президент "Урала" Иванов: большинство игроков "Урала" вакцинировались и сделали это добровольно
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в екатеринбургском клубе.
Фото: ФК "Урал"
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