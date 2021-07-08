Напомним, что в минувшем сезоне Василий Березуцкий ушел в "Краснодар", где стал помощником главного тренера Виктора Гончаренко.
Чалов отметил, что для игроков ЦСКА решение Березуцкого покинуть клуб было странным. По его словам, непривычно, что Василий и Алексей Березуцкие разошлись.
"Для нас это было какое-то странное решение. Необычно и непривычно, что Вася с Лешей разошлись. Конечно, шуток от Васи больше нет, но остался Алексей, который ещё даст фору брату. Точнее, Алексей Владимирович", - сказал Чалов.
Отметим, что Алексей Березуцкий ранее был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА.
Источник: Чемпионат
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Чалов: для нас уход Березуцкого в "Краснодар" был странным решением
Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался об уходе Василия Березуцкого из тренерского штаба "армейцев".
Фото: ЦСКА
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