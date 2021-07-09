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СМИ: "Аталанта" и "Милан" намерены арендовать Влашича

"Аталанта" и "Милан" хотят арендовать полузащитника ЦСКА Николу Влашича.
Фото: РПЛ
"Аталанта" и "Милан" намерены взять 23-летнего хорвата в аренду с правом выкупа. При этом оба клуба хотят, чтобы опцию выкупа можно было активировать по завершении следующего сезона.

Отмечается, что такой вариант не устраивает ЦСКА. "Армейцы" готовы отпустить Влашича только при условии полноценного трансфера и адекватной суммы компенсации. Вместе с тем у московского клуба пока нет подобных предложений из Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Влашича также заинтересован "Бетис".

Источник: Eurostavka

Источник: наставник "Бетиса" Пеллегрини заинтересован в Влашиче

Агент Влашича прокомментировал информацию об интересе "Бетиса" к игроку

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Теги: Влашич ЦСКА Аталанта Милан Российские трансферы
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