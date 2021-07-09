"Мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. По поводу этого из "Спартака" со мной никто не связывался", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
Напомним, управленец занимал должность генерального директора в "Спартаке" с июля по декабрь прошлого года. За время его работы состав московского клуба пополнили полузащитник Остон Урунов, хавбек Виктор Мозес и нападающий Александр Кокорин. Последний провел за красно-белых в прошедшем розыгрыше чемпионата России восемь матчей, в которых забил два мяча с пенальти и отдал одну результативную передачу. В зимнее трансферное окно 30-летний россиянин перешел в "Фиорентину". Ранее директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов заявил, что Кокорин получит серебряную медаль за второе место в РПЛ по итогам сезона-2020/21.
Газизов: мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. Из "Спартака" со мной не связывались
Экс-гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в "Уфе", высказался о возможном получении серебряной медали за второе место красно-белых в РПЛ минувшего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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