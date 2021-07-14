Малком сообщил, что вакцинировался "Спутником"

Малкома попросили рассказать, как он себя чувствовал после прививки, сделанной в июне.
"Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло. Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую. Это значит, что вакцина российская? Да, "Спутник V", - сказал Малком.
Напомним, что в прошлом розыгрыше РПЛ 24-летний Малком провел 21 матч, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Зенит"
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