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Г. Иванов: у нас вакцинация добровольная, 10 футболистов привились, 12 отказались. Надо уважать выбор игроков ЦСКА

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о коллективном отказе игроков ЦСКА от коронавирусной вакцинации.
Фото: ФК "Урал"
- У нас вакцинация проводится на добровольной основе - 10 футболистов привились, 12 отказались. У каждого человека есть право выбора, мы не можем никого заставлять. И я не считаю, что я в праве комментировать решение футболистов ЦСКА. Это их выбор, его надо уважать, они идут на риски и все прекрасно понимают, - передает слова Иванова "РБ-Спорт".

Ранее появилась информация, что футболисты ЦСКА приняли коллективное решение отказаться от вакцинации против коронавируса.

"Урал" в прошедшем сезоне занял 12 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка. 25 июля "шмели" в рамках стартового тура нового сезона РПЛ принимают на своем поле "Краснодар".

СМИ: игроки ЦСКА приняли коллективное решение отказаться от коронавирусной вакцинации

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Теги: ЦСКА Урал Иванов Г Коронавирус
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