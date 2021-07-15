По информации источника, красно-зеленые подписали предварительное соглашение с 25-летним хорватом. Договориться с немецким клубом о трансфере Едвая за приемлемые деньги должен руководитель по спорту и развитию "железнодорожников" Ральф Рангник.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 млн евро, однако отмечается, что в реальности игрок обойдется "Локомотиву" дороже.
Едвай - воспитанник загребского "Динамо". За "Байер" защитник выступает с 2014 года. Его соглашение с немецким клубом рассчитано до лета 2023-го. В прошедшем сезоне Едвай провел восемь матчей во всех турнирах, отметившись в них одной голевой передачей.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Локомотив" достиг договоренности о переходе с защитником "Байера" Едваем
Центральный защитник леверкузенского "Байера" Тин Едвай близок к переходу в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Байер"
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