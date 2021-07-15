- Шаронов был у него на стажировке, Зырянов был уже тренером в молодежке "Зенита", они оба делились со мной мнением о его работе. И было видно всё: организация начала атаки, позиционной игры, перехода в оборону. То, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в "Зените". Но у нас его схема барахлила, - передает слова Игнашевича Matchtv.ru.
56-летний итальянский специалист Роберто Манчини в сезоне-2017/2018 возглавлял петербургский "Зенит". Под его руководством сине-бело-голубые заняли пятое место в чемпионате России, а в Лиге Европы смогли дойти до 1/8 финала. В 2021 году сборная Италии, главным тренером которой работал Манчини, стала чемпионом Европы.
Игнашевич: то, что мы видели на Евро в сборной Италии, было и в "Зените". Но у нас схема Манчини барахлила
Экс-главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич высказал мнение о работе в "Зените" главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, который привел "скуадра адзурру" к победе на Чемпионате Европы-2020.
Фото: Getty Images
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