Ларссона попросили поделиться первыми впечатлениями о Витории. Нападающий заявил, что этот специалист уверен в себе и имеет хорошие лидерские качества.
"Компетентный специалист, уверенный в себе, с хорошими лидерскими качествами. Когда человек настолько уверен в своих силах, эта уверенность непременно передается команде", - отметил Ларссон.
Напомним, что португалец Витория сменил на посту наставника "Спартака" Доменико Тедеско, покинувшего клуб по завершении прошлого сезона, когда истек срок действия его контракта с "красно-белыми".
Источник: Советский спорт
Ларссон: наверное, при Витории я буду играть чистого десятого номера
Ларссон поделился первыми впечатлениями от работы с новым тренером "Спартака" Виторией
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон высказался о новом главном тренере "красно-белых" Руе Витории.
Фото: "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!