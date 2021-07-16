Ларссон заявил, что, вероятно, будет выступать на позиции "десятки" при новом тренере.
"Я полагаю, что изменения будут, но небольшие. Наверное, я чуть больше "опущусь" и буду играть чистого десятого номера в отличие от прошлого года, когда играли два нападающих", - отметил Ларссон.
Напомним, что Витория сменил в должности главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, ушедшего из клуба по истечении срока действия контракта в конце прошлого сезона.
Источник: Советский спорт
Ларссон поделился первыми впечатлениями от работы с новым тренером "Спартака" Виторией
Ларссон: наверное, при Витории я буду играть чистого десятого номера
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал о том, как изменится его роль в команде с приходом Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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