Губерниев прокомментировал победу "Зенита" над "Локомотивом" в матче за Суперкубок

Губерниев заявил, что рад успеху "Зенита", поскольку команда подтвердила свой флагманский статус. При этом петербургский коллектив должен успешно выступать в еврокубках, добавил комментатор. Также он высказался о реформе российского футбола, которую планирует провести РФС.
"Я рад за "Зенит", потому что это по-прежнему флагман. Но еще раз хочу сказать, что такие победы на внутреннем рынке над такой классной командой как "Локомотив" должны трансформироваться во что-то большее на европейской арене. Здорово, что в РФС затеяли эту реформу. Там можно спорить, можно соглашаться, можно не соглашаться. Но первое, что надо сделать с моей точки зрения, — перейти на испытанную систему весна-осень. В футбол нужно играть, когда в России вырастет трава и хорошая погода, а не заниматься этой ерундой", - сказал Губерниев.
Источник: Матч ТВ
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Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о победе "Зенита" над "Локомотивом" в матче за Суперкубок России (3:0).
Фото: РИА Новости
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