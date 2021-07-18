Петржела, в частности, отметил, что "Зенит" не имеет конкурентов в России. По его мнению, команда Сергея Семака станет чемпионом России в сезоне-2021/22.
"Я ожидал, что будет победа "Зенита". Команда показывает класс. В России у "Зенита" нет конкурентов. Самое главное - это их выступление в Лиге чемпионов. В РПЛ он точно станет чемпионом", - заявил Петржела.
Источник: Спорт-Экспресс
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Петржела: в России у "Зенита" нет конкурентов. В РПЛ он точно станет чемпионом
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о победе петербуржцев над "Локомотивом" в игре за Суперкубок России (3:0).
Фото: "Зенит"
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