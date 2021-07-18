Семин отметил, что "Зенит" хорошо подготовился к матчу тактически. Также он выделил роль главного тренера "сине-бело-голубых" Сергея Семака в победе петербургской команды.
"В "Зените" прекрасно тактически сработали. Они знают, что "Локомотив" выходит в короткий пас от вратаря — как раз так три гола и забили… Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть защиту "Локо". Семак сыграл блестяще", - сказал Семин.
Источник: Чемпионат
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Семин - о Суперкубке: в "Зените" прекрасно тактически сработали. Семак сыграл блестяще
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о победе "Зенита" над "железнодорожниками" в матче за Суперкубок России (3:0).
Фото: "Чемпионат"
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