Отметим, ранее СМИ сообщили, что 23-летний Лысов решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. У игрока вновь возникли проблемы с сосудами, вследствие которых он был вынужден пропустить почти весь прошлый сезон.
Семин заявил, что Лысов поспешил с решением. По его словам, игрок мог еще побороться с проблемами и вернуться на поле.
"За Мишу очень обидно. Думаю, он поспешил с решением, надо было еще побороться с проблемами. Наверное, в какой-то момент эту болезнь упустили врачи. Но Мише виднее.
Мне казалось, что он был очень талантливый. Хороший материал для дальнейшего прогресса, привлекался в молодежную сборную. Но футбол — опасный вид спорта", - заявил Семин.
Источник: Sport24
Семин прокомментировал информацию о решении Лысова завершить карьеру в 23 года
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о решении экс-защитника "железнодорожников" Михаила Лысова завершить карьеру.
Фото: "Чемпионат"
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