Согласно данным источника, у 23-летнего игрока вновь начались проблемы с сосудами, вследствие которых он пропустил почти весь минувший сезон.
Проблемы со здоровьем стали одной из причин сорвавшегося перехода Лысова в "Нижний Новгород". Футболист принял принципиальное решение о завершении карьеры.
Лысов - воспитанник "Локомотива". За основную команду клуба он дебютировал в июле 2017 года.
Отметим, что в прошлом розыгрыше РПЛ Лысов принял участие в одном матче "Локомотива" и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Источник: экс-игрок "Локомотива" Лысов решил завершить карьеру в 23 года
Экс-защитник"Локомотива" Михаил Лысов в ближайшее время завершит карьеру профессионального футболиста.
Фото: Sport24
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