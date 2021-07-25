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"Я был за авторитетного иностранца, который бы ни от кого не зависел". Мостовой - о назначении Карпина в сборную России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение наставника "Ростова" Валерия Карпина главным тренером национальной команды.
Фото: "Ростов"
Мостовой заявил, что выступал за назначение на пост главного тренера сборной России авторитетного иностранного специалиста. Также он отметил, что совмещение Карпиным должностей наставника "Ростова" и сборной - это плохо.

"Я был за авторитетного иностранца, который бы ни от кого не зависел. Совмещение — очень плохо. <...> Если бы не совмещение, то я бы сказал, что Карпин в сборной это 50/50. Сейчас "Ростов" проиграет две-три игры. И что будет? Все будут говорить, что совмещение — это отмазка. Ну а что, тебя кто-то заставлял?" - сказал Мостовой.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил сборную России после ухода с поста наставника команды Станислава Черчесова, работавшего с коллективом с 2016 года. Договор Карпина будет рассчитан до 31 декабря текущего года. Предусмотрена возможность продления контракта.

Источник: Чемпионат

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Теги: Мостовой Карпин Сборная России
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