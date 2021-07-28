Умяров сообщил, какой период считает самым сложным в своей карьере

Умяров сообщил, что наиболее непросто ему далось восстановление после повреждения ахиллова сухожилия. Некоторое время футболист был вынужден тренироваться, несмотря на боль.
"Из последнего — когда были проблемы с ахиллом. Три месяца не тренировался, потом пандемия наступила, уехал в Сызрань, продолжил работать самостоятельно на карантине. Тяжело было. Какое-то время работал через боль", - сказал Умяров.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Спартак"
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