Напомним, что по окончании сезона Тедеско покинул пост главного тренера "Спартака" в связи с истечением срока действия контракта. Под его руководством "красно-белые" финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам прошлого розыгрыша РПЛ.
Умяров рассказал, как узнал о том, что Тедеско собирается уйти из "Спартака".
"Я пропускал последний в году тур с "Зенитом", когда он это объявил. Матч закончился (1:3), я расстроенный выключил телевизор, что-то делал дома, и мне папа скинул новость об уходе. Сразу подумал: вброс — не вброс. Но потом увидел, как он это своими словами сказал на пресс-конференции. Были смешанные чувства, непонятные.
Когда перед отпуском собрались командой, он нам это уже лично сказал. Что не будет продлевать контракт, что семья — самое важное в жизни", - сказал Умяров.
Источник: Матч ТВ
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Умяров рассказал, как воспринял уход Тедеско с поста главного тренера "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался об уходе Доменико Тедеско из клуба по завершении минувшего сезона.
Фото: "Спартак"
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