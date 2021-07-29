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Хацкевич - об увольнении из "Ротора": глупость можно простить, а подлость прощать нельзя - ее делают осознанно

Бывший главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич прокомментировал свое увольнение из волгоградского клуба.
Фото: "Ротор"
Напомним, что Хацкевич был уволен из "Ротора" в марте, когда команда пребывала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам чемпионата команда, набрав 22 очка, заняла 15-е место и вылетела в ФНЛ.

"Когда нас ушли, мы занимали 13-е место. Имели четырехочковый отрыв от 15-го места. После нас этот отрыв умудрились *** (растерять) - не подберу другого слова.

Знаете, глупость можно простить - человек ее делает непреднамеренно. А подлость прощать нельзя - ее делают осознанно. Чью подлость? Людей, которые были возле команды", - сказал Хацкевич.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Хацкевич Ротор
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