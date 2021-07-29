Хацкевич поделился ожиданиями от работы Карпина в сборной России

Хацкевичу задали вопрос, сможет ли Карпин сделать игру сборной России более разнообразной. Тренер в ответ допустил, что в национальной команде поменяется тактическое построение. При этом на кардинальные изменения у Карпина нет времени, добавил Хацкевич.
"В ситуации, когда отбор [на ЧМ-2022] уже идет и времени мало, главное - в короткий срок решить задачу выхода на чемпионат мира. Допускаю, что поменяется тактическое построение, но на кардинальные перемены нет времени. Да и выбор футболистов ограничен", - заявил Хацкевич.
Напомним, что ранее РФС подписал контракт с Карпиным. 52-летний специалист, также тренирующий "Ростов", будет работать со сборной России до 31 декабря текущего года. Предполагается возможность продления договора.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Ростов"
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