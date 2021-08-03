По информации источника, завтра, 4 августа, Денис Макаров пройдет медосмотр перед переходом в "Динамо". После этого полузащитник подпишет контракт с "бело-голубыми", который будет рассчитан на 5 лет.
Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Макаров близок к переходу к "Динамо". Сообщалось, что футболист уже попрощался с партнерами по "Рубину".
Денис Макаров выступает за "Рубин" с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/22 Макаров сыграл в одном матче - в первом туре РПЛ против "Спартака" (1:0). Контракт полузащитника с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: Денис Макаров близок к переходу в "Динамо". Он уже попрощался с игроками "Рубина"
Источник: контракт Дениса Макарова с "Динамо" будет рассчитан на пять лет
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров подпишет пятилетний контракт с московским "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
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