Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Макаров уже сообщил партнерам по команде, что уходит в "Динамо".
"Пока ничего не знаю об этом. Готовлюсь с командой. Думаю, скоро вы все узнаете", - цитирует Макарова "СЭ".
Также была информация, что Денис Макаров завтра, 4 августа, пройдет медосмотр. После этого он должен будет подписать контракт, который будет рассчитан на 5 лет.
Денис Макаров выступает за "Рубин" с 2020 года. В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с казанцами рассчитан до конца июня 2023 года, портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 млн евро.
Источник: контракт Дениса Макарова с "Динамо" будет рассчитан на пять лет
Макаров: "Динамо"? Скоро все узнаете
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров прокомментировал слухи о возможном переходе в состав московского "Динамо".
Фото: ФК "Рубин"
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