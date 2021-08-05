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Смородская: Салихова уволила Попова? Зарема - пустое место, она никто и звать ее никак

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на решение спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова покинуть клуб.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Цирк в "Спартаке" продолжается уже несколько лет. Во всем виноват Федун: он задает тон общения с руководством и болельщиками.

Зарема уволила Попова? Зарема - пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь", - цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, вчера спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов заявил о том, что покидает московский клуб. Он сделал заявление, в котором сообщил о несогласии с трансферной политикой руководства клуба.

Московский "Спартак" на своем поле уступил лиссабонской "Бенфике" со счетом 0:2. Оба гола португальская команда забила во втором тайме - мячи на свой счет записали Рафа Силва и Жилберто. Ответный матч состоится в следующий вторник, 10 августа. Он пройдет на "Эштадиу ду Бенфика", стартовый свисток будет дан в 22:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором.

Победитель двухматчевого противостояния отправится в раунд-плей отбора Лиги чемпионов, где сыграет против сильнейшего из пары ПСВ - "Мидтьюлланд".

Попов подписал документы о расторжении сотрудничества со "Спартаком"

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Теги: Смородская Салихова Федун Спартак Попов
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