Зарема - об удалении телеграм-канала: решение принимала самостоятельно. Федун меня не просил

Отметим, ранее сообщалось, что Салихова решила удалить свой телеграм-канал после просьбы со стороны Федуна.
Вместе с тем Зарема опровергла вышеуказанные данные. По словам Салиховой, решение она приняла самостоятельно.
"Решение удалить телеграм-канал принимала самостоятельно. Федун меня не просил", - сказала Зарема.
Источник: Sport24
Источник: Федун убедил Зарему удалить телеграм-канал
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Зарема Салихова, спутница жизни владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о решении удалить свой телеграм-канал.
Фото: РИА Новости
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