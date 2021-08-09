Специалист на вопрос журналиста задал встречный вопрос о качестве футбола красно-белых в матче квалификации Лиги чемпионов.
Получив ответ об удовлетворительной игре "Спартака" в первом тайме противостояния с португальцами Гаджиев заявил:
"Ни первый, ни второй тайм "Спартак" не играл. Нет команды как это единого целого. "Спартак" что-то создает только тогда, когда встречается с командами, которые значительно слабее по составу. Он переигрывает их за счет индивидуального мастерства исполнителей, но не забивает. С "Бенфикой" же был круглый ноль. Во втором тайме, когда "Бенфика" все ходы перекрыла, "Спартак" даже не мог на чужую половину поля выйти.
"Нижний Новгород" красно-белые превосходят, но потерпели поражение из-за недостаточной подготовки к сезону".
Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" завершился поражением московской команды со счётом 2:0. У португальцев мячами отметились Рафа Силва и Жилберто.
Ответная встреча пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Начало матча в 22:00 по московскому времени.
Следует отметить, что нынешний наставник красно-белых Руй Витория ранее возглавлял лиссабонцев, в стартовавшей РПЛ под его руководством московский "Спартак" провёл три игры и набрал три зачётных балла после победы во втором туре над новичком РПЛ - "Крыльями Советов".
Матч с "Нижнем Новгородом", проходивший 7 августа в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена", завершился поражением красно-белых со счётом 1:2.
Источник: bobsoccer.ru.
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Гаджиев: "Спартак" что-то создаёт только с более слабыми командами. С "Бенфикой" же был круглый ноль
Экс-наставник пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал игру "Спартака" с "Нижним Новгородом" на примере противостояния с "Бенфикой".
Фото: Sportbox.ru
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