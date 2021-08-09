Ткаченко заявил, что "Пэлас" предложил 24 миллиона фунтов стерлингов за Чалова. При этом он похвалил руководство ЦСКА за отказ продать игрока. По словам Ткаченко, у Чалова не было бы шансов заиграть в составе "Кристал Пэлас".
"Чалов и "Кристал Пэлас" — было предложение. Аплодирую Гинеру за принятие решения не продавать игрока. И парня спас, и клуб спас. Да, предложение на 24 миллиона фунтов, однако эти деньги тогда ушли бы на погашение процентной задолженности. А на балансе клуба был бы минус. Но при этом у Феди не было бы ни одного шанса там заиграть, хоть мне он и очень нравится", - сказал Ткаченко.
Источник: Чемпионат
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Ткаченко: аплодирую Гинеру за решение не продавать Чалова "Кристал Пэлас". У Феди не было бы шансов там заиграть
Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко высказался о предложении "Кристал Пэлас" по трансферу нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ЦСКА
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