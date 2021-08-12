Шунин сообщил, что пока не разговаривал с руководством "Динамо" о продлении контракта. При этом планируется, что вскоре стороны заключат новое соглашение. Также Шунин рассказал о том, что в свое время мог продолжить карьеру в Турции, Украине или США.
"Был разговор, что летом 2021-го мы с "Динамо" переподпишем контракт. Пока диалога с руководством не было, жду этого. За карьеру я слышал о вариантах в Турции, на Украине, в США. Но все это было несерьезно. Сейчас мне сложно думать о каком-то другом клубе. Когда всю жизнь играешь в "Динамо" - все мысли связаны с ним", - заявил Шунин.
Источник: Sport24
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"Слышал о вариантах в Турции, на Украине, в США". Шунин - о том, где мог продолжить карьеру
Голкипер "Динамо" Антон Шунин рассказал о том, какие у него были варианты продолжения карьеры за границей.
Фото: Sport24
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