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Шунин: с каждым сезоном "Динамо" на шаг ближе к чемпионству

Голкипер "Динамо" Антон Шунин высказался о возможном завоевании командой титула чемпиона России.
Фото: "Динамо"
Шунин отметил, что "Динамо" поступательно двигается к чемпионству. При этом он отказался давать какие-либо обещания. Шунин также заявил, что руководство "Динамо" делает всё, чтобы команда прогрессировала.

"С каждым сезоном "Динамо" на шаг ближе к чемпионству. Слишком много обещаний было в последнее время, чтобы и теперь их раздавать. Конечно, клубу будет поставлена высокая задача, но мне сейчас важнее, что делается все для нашего прогресса. В прошлом сезоне мы взяли 50 очков — это лучший результат за шесть лет. Если в ближайшие годы выиграем трофей, я буду самым счастливым человеком на планете", - сказал Шунин.

Отметим, что по итогам трех туров нынешнего розыгрыша российской Премьер-Лиги "Динамо" пребывает на третьем месте в турнирной таблице, набрав девять очков.

Источник: Sport24

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Теги: Шунин Динамо
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