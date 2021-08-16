Ранее в СМИ стало известно, что нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба не будет вызван на ближайшие матчи сборной.
Источник: Арсен Захарян и Константин Тюкавин будут вызваны в сборную России
Сборная России объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 (Видео)
Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала список игроков, вызванных на сентябрьские матчи отбора к Чемпионату мира-2022.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
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