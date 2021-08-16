Ранее сообщалось, что "Зенит" заинтересован в оформлении арендного соглашения Дзюбы с одним из клубов, где игрок смог бы получать игровую практику и набрать необходимые кондиции.
"Зенит" не собирается никуда отдавать Дзюбу. Нападающий является лидером и вице-капитаном команды. Все слухи на счет возможной аренды не соответствуют действительности", - сообщил источник.
Нападающий Артем Дзюба начал матч 4-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1) на скамейке запасных. Форвард появился на поле лишь в конце той встречи. Всего в этом сезоне Дзюба провел 4 матча за "Зенит" в чемпионате России, результативными действиями не отметился.
За петербургский клуб 32-летний футболист выступает с 2015 года. Всего за "Зенит" Дзюба провел 215 матчей, забил 95 голов и сделал 61 результативную передачу.
Источник: Р-Спорт
Источник: "Рубин" может арендовать Артёма Дзюбу
СМИ: "Зенит" не собирается расставаться с Дзюбой
"Зенит" не собирается отдавать в аренду нападающего команды Артема Дзюбу.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!