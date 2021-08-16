По информации источника, руководство сине-бело-голубых рассматривает варианты для продолжения карьеры форварда в командах, где игрок мог бы рассчитывать на получение игрового времени.
Приоритетным вариантом для Дзюбы является "Рубин". Также этот переход наиболее вероятен по причине совместной работы форварда с наставником казанцев Леонидом Слуцким в сборной России.
32-летний нападающий в матче четвёртого тура РПЛ против "Локомотива" вышел на поле только на 88-й минуте встречи. Официальная причина непопадания Дзюбы в стартовый состав - недостаточная физическая готовность.
По информации источника, между игроком и главным тренером Сергеем Семаком произошёл конфликт. Сообщается, что наставник петербуржцев выражает недовольство поведением Дзюбы в коллективе.
Действующий контракт нападающего с "Зенитом" истекает летом 2022 года, однако если форвард сыграет более 70 процентов времени матчей, то в действие вступит условие автоматического продления соглашения ещё на один сезон.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: условием автоматического продления контракта Дзюбы с "Зенитом" является процент игрового времени
Источник: "Рубин" может арендовать Артёма Дзюбу
Фото: ФК "Зенит"
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