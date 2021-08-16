"Центральный защитник — самая проблемная позиция в сборной. Жиго — очень качественный футболист и сыгран с Джикией. Хоть я принципиальный противник натурализации, в данном случае я поддерживаю такое решение в интересах сборной. Уже есть Фернандес, почему не заявить и Жиго.
Я бы еще и Барриоса с Азмуном взял в сборную, но они уже заиграны, к сожалению", — цитирует Колоскова Sport24.
Ранее появилась информация, что Самюэль Жиго не заинтересован в продлении сотрудничества с московским клубом. В случае возможной продажи "Спартак" намерен выручить за 27-летнего француза не менее 10 млн евро.
Красно-белые приобрели Жиго у "Гента" в 2018 году за 8 млн евро. На данный момент профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 11 млн евро.
Срок контракта француза с красно-белыми составляет ещё один год.
Микулик: Жиго не горит желанием продлевать контракт со "Спартаком"
Источник: Жиго может перейти в "Торино"
Колосков: поддерживаю идею натурализации Жиго, еще бы Барриоса с Азмуном взял, но они уже заиграны
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг защитника "Спартака" Самюэля Жиго и его возможной натурализации.
Фото: ФК "Спартак"
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